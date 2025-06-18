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Склон на улице Героев Севастополя "пакуют" в сетку
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Склон на улице Героев Севастополя «пакуют» в сетку

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:38 18.06.2025

На улице Героев Севастополя ведутся работы по защите скально-обвального участка от обрушений, чтобы обезопасить дорожное движение.  Защитные мероприятия предусматривают комплекс работ, направленных на исключение эрозии склона. Подрядчик приступил к работам в конце января. За это время со склона удалили кустарники и поросль, обустроили временный камнеулавливающий барьер, установили удерживающие анкера с натяжкой контурных канатов.

На сегодняшний день большая часть работ уже выполнена. Установлены все 264 анкерных сваи.  Через них провели инъектирование склона специальным раствором, который заполнил карстовые пустоты и закрепил сваи. Сейчас ведется работа по обустройству геосинтетического полотна и защитного сетчатого покрытия, которое будет удерживать склон. По завершении этих работ поверх сетчатого покрытия выполнят гидропосев — этот метод позволяет равномерно распределить семена по всей площади, что обеспечивает быстрое и равномерное их прорастание, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» Владимира Давыдченко. 

Склон на улице Героев Севастополя "пакуют" в сетку

Кроме того, ведется ремонт подпорной стенки с обеспечением водоотвода. По контракту срок завершения работ — конец года. Однако подрядчик стремится завершить работы раньше намеченного срока. На сегодняшний день строительная готовность 63%.

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Напомним, к работам по защите скально-обвального участка приступили после того, как из-за обильных осадков в 2024 году на участке улицы Героев Севастополя «сполз» грунт на проезжую часть.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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