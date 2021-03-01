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Сколько денег выделит Правительство России на дороги Крыму
Фото: минтранс РК

Сколько денег выделит Правительство России на дороги Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 01.03.2021

Кабмин продолжит модернизацию транспортной инфраструктуры в Крыму.

Правительство России продолжит модернизацию транспортной инфраструктуры в Крыму, уличная дорожная сеть должна стать современной и качественной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

По поручению президента правительство продолжит модернизацию автодорожной инфраструктуры Республики Крым, уже созданы такие ключевые объекты как трасса «Таврида» и Крымский мост. Также мы дополнительно направили региону 10,5 миллиардов рублей. Это позволит привести в порядок свыше 330 километров дорог. Уличная дорожная сеть должна стать современной и качественной, — сказал Премьер.

Глава Кабмина также отметил, что правительство на последнем заседании приняло решение выделить 100 миллиардов рублей на развитие дорог в субъектах России в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Средства в течение 2 лет получат 69 регионов, в том числе большую часть — 70,5 миллиардов рублей — в этом году, — заключил Мишустин.

Как позднее уточнили пресс-службе Кабмина, из выделенных денег 27 миллиардов рублей пойдет на ремонт дорог в 58 регионах, а оставшаяся часть средств будет направлена на строительство и реконструкцию конкретных объектов. Среди них – Северный обход Лобни в Московской области, мост через реку Шексну в Череповце, Южный подъезд к Краснодару, Восточный выезд из Уфы.

Сколько денег выделит Правительство России на дороги Крыму

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