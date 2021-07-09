Сколько денег выплатили пострадавшим от стихии в Крыму (данные по Ялте и Керчи)

В Керчи признано пострадавшими от июньского разгула стихии 1 986 человек. Всего выплачено 94 810 000 рублей.

Проведена работа 10 комиссионных групп по материальной оценке. Составлено 682 актов. Выплачено:1 046 гражданам по 10 тыс. рублей, 119 гражданам — по 50 тыс. рублей, 784 человека получили по 100 тыс. рублей. Всего 94 810 000 руб.

В Ялте также осуществлены выплаты пострадавшим гражданам на сумму 33 030 000 рублей. Однако администрация города продолжает сбор информации о последствиях разгула стихии.

Как сообщила глава администрации города Ялта Янина Павленко, прежде всего речь идет тех разрушениях, которые уже проявились после ливней или могут проявляться вследствие оползневых процессов

Прошу сообщать о любых негативных фактах: проседании, осыпании грунта, разрушении, растрескивании дорог, домов и подпорных стен, иных повреждениях инфраструктуры. С адресом или схемой и, по возможности, с фото, — уточнила Павленко.