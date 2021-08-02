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Сколько дорог отремонтируют в 2021 году в Гагаринском районе Севастополя? Власти планы озвучили
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Сколько дорог отремонтируют в 2021 году в Гагаринском районе Севастополя? Власти планы озвучили

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:02 02.08.2021

В Гагаринском районе Севастополя на 2021 год запланирован ремонт 17 улиц общей протяженностью 12,4 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Основные строительно-монтажные работы уже завершены на девяти улицах. Так, на дублере ул. Маячной и ул. Борисова дорожники заменили изношенное асфальтобетонное покрытие, бордюры, до ввода объекта в эксплуатацию еще нанесут разметку и установят технические средства организации дорожного движения. Привели в нормативное состояние и участок проспекта Героев Сталинграда от ул. Правды до Свято-Никольской площади. Уже на этой неделе приступили к ремонту дублера проспекта Героев Сталинграда от ул. Борисова и Античного проспекта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Владимира Давыдченко.

Кроме того, на ул. Челнокова уже устанавливают новые опоры освещения, на ул. Колобова выполняют устройство водоотводных лотков, покрытия тротуаров, установку бортовых камней, переустройство и защиту инженерных коммуникаций. Приступили к капитальному ремонту дороги и на объекте пр-т Античный — ул. Челнокова.

Программа ремонта на 2021 год включает также 14 основных дорог Гагаринского района:

  • пр-т Столетовский;
  • дублер ул. Маячной;
  • участок пр-та Героев Сталинграда;
  • ул. Братьев Манганари;
  • ул. Борисова;
  • пер. Сейнерский;
  • пр-т Античный;
  • дублер проспекта Героев Сталинграда от ул. Борисова до дома № 36Б;
  • круговое движение по ул. А. Маринеско;
  • ул. А. Маринеско;
  • Фиолентовское шоссе — технопарк «Маяк»;
  • пр-т Октябрьской Революции — Фиолентовское шоссе;
  • Фиолентовское шоссе (круговое движение) от ул. Вакуленчука до Камышового шоссе;
  • Фиолентовское шоссе от ул. Вакуленчука до Камышового шоссе.

Сколько дорог отремонтируют в 2021 году в Гагаринском районе Севастополя? Власти планы озвучили

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