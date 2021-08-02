Сколько дорог отремонтируют в 2021 году в Гагаринском районе Севастополя? Власти планы озвучили

В Гагаринском районе Севастополя на 2021 год запланирован ремонт 17 улиц общей протяженностью 12,4 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Основные строительно-монтажные работы уже завершены на девяти улицах. Так, на дублере ул. Маячной и ул. Борисова дорожники заменили изношенное асфальтобетонное покрытие, бордюры, до ввода объекта в эксплуатацию еще нанесут разметку и установят технические средства организации дорожного движения. Привели в нормативное состояние и участок проспекта Героев Сталинграда от ул. Правды до Свято-Никольской площади. Уже на этой неделе приступили к ремонту дублера проспекта Героев Сталинграда от ул. Борисова и Античного проспекта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Владимира Давыдченко.

Кроме того, на ул. Челнокова уже устанавливают новые опоры освещения, на ул. Колобова выполняют устройство водоотводных лотков, покрытия тротуаров, установку бортовых камней, переустройство и защиту инженерных коммуникаций. Приступили к капитальному ремонту дороги и на объекте пр-т Античный — ул. Челнокова.

Программа ремонта на 2021 год включает также 14 основных дорог Гагаринского района: