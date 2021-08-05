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Сколько коек для лечения пациентов в «ковидных» госпиталях Крыма свободны
Фото: минздрав РК

Сколько коек для лечения пациентов в «ковидных» госпиталях Крыма свободны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:28 05.08.2021

Минздрав Крыма сообщил о том, что на сегодняшний день в Крыму коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет 3 716 коек в 31 организации здравоохранения Республики. На минувшей неделе в стационары было госпитализировано 1 106 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего занято 3 137 коек. Отметим также, что 4 963 человек проходят лечение амбулаторно, без госпитализации. Таким образом, свободными остаются 579 «ковидных» коек. Специалисты утверждают, это достаточно при нынешних темпах заболеваемости.

Можно сказать о некоторой стабилизации по количеству госпитализированных пациентов на протяжении прошедших трёх недель, — сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Он в очередной раз призвал крымчан пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

К сожалению, мы отмечаем изменение картины болезни в молодом возрасте, в отделениях реанимации достаточно большое количество молодых людей. Поэтому не только пожилым людям важно сделать прививку, но и всем гражданам старше 18 лет. Также напомню, что для формирования иммунитета в обязательном порядке необходимо пройти две аппликации вакцины, — сказал республиканского минздрава.

В Крыму продолжают функционировать 127 пунктов вакцинации, в том числе, расположенных в общественных местах, торговых центрах, вблизи набережных.

В целом, хочу отметить, что в республике практически нет снижения показателей по оказанию плановой медицинской помощи. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме. Ресурсы системы здравоохранения республики готовы как к фактическому, так и к прогнозному развитию событий по заболеваемости и госпитализациям, — подчеркнул Остапенко.

 

Сколько коек для лечения пациентов в «ковидных» госпиталях Крыма свободны

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