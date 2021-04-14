Сколько крымчан привилось от коронавируса. Статистика на середину апреля

На сегодняшний день в Крыму привито от коронавирусной инфекции 92 633 человека, из которых 61 430 крымчан провакцинировались дважды. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Александр Остапенко.

Кампания по вакцинации идет достаточно активно. Сегодня и завтра на центральных площадях Евпатории, Керчи и Джанкоя откроются мобильные пункты вакцинации, — проинформировал министр.

По словам Александра Остапенко, за неделю подтверждено 645 случаев COVID-19, 703 случая заболеваний внебольничными пневмониями. Зарегистрирован 31 летальный случай от новой коронавирусной инфекции. Коечный фонд составляет 1 787 коек. На прошлой неделе, с учетом динамики по увеличению количества заболевших, дополнительно введено 100 коек в Симферопольской городской клинической больнице № 7.

За прошедшую неделю в стационары госпитализировано 295 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 15 человек или 5 % ниже уровня прошлой недели. Выписанных пациентов на 27 % меньше, чем на прошлой неделе. Отмечается уменьшение требующих госпитализации пациентов с диагнозом внебольничная пневмония – за неделю в стационары госпитализировано 94 пациента, что на 69 человек ниже уровня прошедшей недели – уменьшение составило 42,3 %. Таким образом, общий уровень госпитализированных с коронавирусной инфекцией и пневмонией уменьшился на 84 человека.

В стационарах на лечении находится 1 469 пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония. На амбулаторном лечении находится 381 человек. Из продолжающих лечение 110 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.