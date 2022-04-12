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Сколько крымчан вакцинировалось от COVID-19
Фото: минздрав РК

Сколько крымчан вакцинировалось от COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 12.04.2022

Вакцинацию против COVID-19 в Крыму полностью прошли почти 900 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

На сегодняшний день в регионе вакцинировано первым компонентом 951 112 человек, вторым  – 897 664 человека. Среди детского населения первый этап иммунизации прошли 1 500 подростков, второй – 1 025, — сообщили в минздраве РК.

Медики напомнили, что гражданам, у которых прошло более 6 месяцев после первичной вакцинации или перенесенной болезни COVID-19, необходимо пройти ревакцинацию.

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Также в ведомстве проинформировали, что остаток вакцины в Крыму составляет 208 742 комплекта.

Информация о развёрнутых прививочных пунктах с указанием их месторасположения и графика работы доступна на сайте министерства здравоохранения Республики Крым.


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