Сколько миллиардов потратят в Крыму на строительство, ремонт и содержание дорог

По информации Главы РК Сергея Аксёнова, в 2021 году на строительство, ремонт и содержание дорожной сети в Крыму выделяется порядка 22 миллиардов рублей.

Общий объем финансирования, подтвержденный нами, по которому готовят документы на 2021 год, – это 16 миллиардов рублей. Из ниш почти 6 миллиардов – нацпроект «Безопасные и качественные автодороги», 10 миллиардов – распределение денег ФЦП по решению Президента, еще 6 миллиардов – содержание республиканских и муниципальных дорог, – рассказал Глав Крыма.

Последняя часть суммы (6 млрд. рублей) будет потрачена на ямочный ремонт, уборку автодорог и обочин.

6 миллиардов на содержание — денег из норматива более чем достаточно. В рамках содержания в этом году по ряду городов можно будет все люки поднять на всех дорогах спокойно, снять «стиральную доску»… Уже к работе надо приступать. В феврале деньги будут доведены. Сухая погода и уже надо выходить на эти ремонты, — подчеркнул Аксёнов.

По го словам, не надо ждать лета, с момента доведения денег на содержание дорог в течение одной недели во всех регионах подрядчики должны выйти на работы. Какие именно?

Это мытье барьеров, уборка подбордюрной грязи, чего не делается, к сожалению, нигде. Разметка в полном объеме, ямочный ремонт выполняется, поднятие люков. Все это делается в рамках содержания, – пояснил Аксёнов.

Что же касается строительства дорог, по информации главы республиканского минтранса Евгения Исакова, в Крыму «реализуется 25 объектов, из которых 19 общей протяженностью 92 км будут введены в эксплуатацию в этом году».

Продолжится ремонт автодорог. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключены контракты на 17 региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью 245,8 км. Суммарная стоимость заключенных на сегодняшний день контрактов – 4,5 млрд рублей. Также в рамках нацпроекта в ближайшее время будут заключены контракты по ремонту 25,3 км дорог в Симферополе. В целом, по всем городам и поселкам Крыма – это 270 объектов общей протяженностью более 215 км.