Сколько (миллионов) заявлений рассмотрел в прошлом году крымский Госкомрегистр

В 2023 году специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру (Госкомрегистр) Республики Крым рассмотрели свыше 2,6 миллионов заявлений на предоставление государственных услуг. Об этом сообщила председатель крымского Госкомрегистра Инна Смаль.

На протяжении года в госорган поступило более 500 000 заявлений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости. Предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по-прежнему остается самой востребованной в статистическом отношении государственной услугой. Так, в 2023 году всеми категориями заявителей было направлено в Госкомрегистр более 2,1 миллиона запросов на получение сведений ЕГРН.

Всего же с 2014 года Госкомрегистром рассмотрено более 18,5 миллионов заявлений на предоставление услуг учетно-регистрационной сферы. Возможно, стороннему человеку эти цифры покажутся сухими, но на самом деле за каждой заявкой стоят имущественные права или интересы конкретного человека или организации, — рассказала Ирина Смаль.

Она также рассказала о профилактических мероприятиях, проводимых в рамках осуществления государственного земельного надзора в условиях ограничений на проведение проверок, введенных в марте 2022 года. В течение 2022-2023 годов специалистами комитета проведено порядка 4200 профилактических мероприятий, выдано почти столько же предостережений о недопущении нарушений, организовано 210 профилактических визитов.

В свою очередь руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина отметила, что к началу 2024 года в ЕГРН содержались сведения в отношении 1 млн. 670 тысяч объектов капитального строительства, более 1 миллиона земельных участков и 743 тысяч помещений и машиномест. В отчетном периоде специалистами Госкомрегистра зарегистрировано 19 000 сделок с недвижимостью, количество регистрационных действий по ипотеке выросло на 39%, а по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ) на 52%.