Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сколько (миллионов) заявлений рассмотрел в прошлом году крымский Госкомрегистр
актуально в республике
Сколько (миллионов) заявлений рассмотрел в прошлом году Госкомрегистр

Сколько (миллионов) заявлений рассмотрел в прошлом году крымский Госкомрегистр

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:30 13.02.2024

В 2023 году специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру (Госкомрегистр) Республики Крым рассмотрели свыше 2,6 миллионов заявлений на предоставление государственных услуг. Об этом сообщила председатель крымского Госкомрегистра Инна Смаль.

На протяжении года в госорган поступило более 500 000 заявлений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости. Предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по-прежнему остается самой востребованной в статистическом отношении государственной услугой. Так, в 2023 году всеми категориями заявителей было направлено в Госкомрегистр более 2,1 миллиона запросов на получение сведений ЕГРН.

Всего же с 2014 года Госкомрегистром рассмотрено более 18,5 миллионов заявлений на предоставление услуг учетно-регистрационной сферы. Возможно, стороннему человеку эти цифры покажутся сухими, но на самом деле за каждой заявкой стоят имущественные права или интересы конкретного человека или организации, — рассказала Ирина Смаль.

Она также рассказала о профилактических мероприятиях, проводимых в рамках осуществления государственного земельного надзора в условиях ограничений на проведение проверок, введенных в марте 2022 года. В течение 2022-2023 годов специалистами комитета проведено порядка 4200 профилактических мероприятий, выдано почти столько же предостережений о недопущении нарушений, организовано 210 профилактических визитов.

Узнайте больше:  В Крыму будут бесплатно учить (переучивать) рестораторов

В свою очередь руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина отметила, что к началу 2024 года в ЕГРН содержались сведения в отношении 1 млн. 670 тысяч объектов капитального строительства, более 1 миллиона земельных участков и 743 тысяч помещений и машиномест. В отчетном периоде специалистами Госкомрегистра зарегистрировано 19 000 сделок с недвижимостью, количество регистрационных действий по ипотеке выросло на 39%, а по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ) на 52%.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: власть в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
власть в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.