Сколько можно повторять: в Крыму инспекторы ДПС взяток не берут

Крымчанину может грозить уголовная ответственность за попытку дачи взятки инспекторам ДПС. Инцидент произошел в минувшую субботу.

21 декабря при несении службы инспекторами ДПС ОМВД России по Советскому району был выявлен факт нарушения ПДД водителем автомобиля. С целью избежать административного наказания по ст.12.16 ч.3 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением) водитель предложил сотрудникам полиции «решить» вопрос на месте и положил на напольный коврик в служебном автомобиле денежную купюру.

Сотрудники ДПС от незаконного денежного вознаграждения отказались и предупредили гражданина об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако мужчина купюру не забрал. О произошедшем сотрудники полиции сообщили в дежурную часть, — рассказали в пресс-службе МВД по РК.