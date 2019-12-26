Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ГИБДД Крыма | Сколько можно повторять: в Крыму инспекторы ДПС взяток не берут

crimeapress_news

Сколько можно повторять: в Крыму инспекторы ДПС взяток не берут

Сколько можно повторять: в Крыму инспекторы ДПС взяток не берут

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 12:50 26.12.2019

Крымчанину может грозить уголовная ответственность за попытку дачи взятки инспекторам ДПС. Инцидент произошел в минувшую субботу.

21 декабря при несении службы инспекторами ДПС ОМВД России по Советскому району был выявлен факт нарушения ПДД водителем автомобиля. С целью избежать административного наказания по ст.12.16 ч.3 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением) водитель предложил сотрудникам полиции «решить» вопрос на месте и положил на напольный коврик в служебном автомобиле денежную купюру.

Сотрудники ДПС от незаконного денежного вознаграждения отказались и предупредили гражданина об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако мужчина купюру не забрал. О произошедшем сотрудники полиции сообщили в дежурную часть, — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

В настоящее время собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Сколько можно повторять: в Крыму инспекторы ДПС взяток не берут

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.