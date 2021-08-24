Сколько наблюдателей будет работать на выборах 19 сентября в Крыму

Свыше трех тысяч наблюдателей будут дежурить на избирательных участках в Крыму.

Это общественники, граждане с активной жизненной позицией. В списках их немного больше, но мы исходили из того, что на каждом из 1 131 участке будет как минимум два человека, — пояснила заместитель председателя Общественной палаты РК Ирина Мульд.

Кроме того, с 17 по 19 сентября 2021 года с 8:00 до 20:00 в Крыму будет работать Центр наблюдения за выборами. Общественники откроют «горячую» телефонную линию». Представители общественных советов городов в своих населенных пунктах будут сообщать о возможных нарушениях в этот центр или в Общественную палату Республики.

Председатель консультативно коллегиального совещательного органа в Крыму Александр Форманчук, выразил уверенность, что наблюдатели в полной мере проявят свою гражданскую активность и в ходе избирательного процесса станут гарантом честности и прозрачности выборов.

Будут представители от народа дежурить и в больницах.

Подбирая независимых наблюдателей в медицинские учреждения, я, прежде всего, предлагаю показать свою гражданскую позицию врачам, медсестрам, ординаторам. Это связано с тем, что у персонала больниц есть медицинские карты, они обследованы и безопасны для ослабленных болезнями пациентов, — отметила секретарь Общественной Палаты РК по трудовым отношениям, социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Наталья Резниченко. — Общественные наблюдатели будут сопровождать членов комиссии в отделениях. Также они подойдут с ящиком для голосования к лежачим больным. Я считаю, что это настоящее соблюдение конституционных прав.