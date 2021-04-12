Сколько первоклашек пойдет в этом году в школы Севастополя

Школы Севастополя приняли более 1 300 заявлений о приеме детей в первый класс. Об этом сообщила директор городского Департамента образования и науки Елена Богомолова.

На сегодняшний день в образовательные организации города подано 1 336 заявлений от родителей детей, которые в этом году идут в первый класс. Приказы об их зачислении будут изданы 30 июня текущего года, – сказала Богомолова.

Напомним, согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации прием заявлений на обучение детей в 1 класс начался в апреле и продлится до 30 июня. Заявления принимаются от родителей детей, проживающих на закрепленной за школой территории или имеющих преимущество при зачислении.

Если ребенок имеет право на первоочередное зачисление в школу, то родителям необходимо предоставить подтверждающий документ. Это может быть справка с места работы родителя. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, – пояснила Елена Богомолова.

Отметим, что первоочередным правом при зачислении в первый класс пользуются дети судей, сотрудников Следственного комитета, прокуратуры, полиции и военнослужащих.

Кроме того, новыми правилами впервые прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры.

Подать заявление можно несколькими способами: лично в школе, через МФЦ, портал государственных и муниципальных услуг, по почте заказным письмом с уведомлением или на электронную почту школы.

К заявлению родителям будущих первоклассников необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку о регистрации по месту пребывания или проживания.

Прием детей в первый класс в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет теперь осуществляется по разрешению Департамента образования.

Родителям таких детей с основным пакетом документов необходимо будет подать справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка по форме, предоставляемой учреждением здравоохранения № 026/у-2000 (для детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев).

После получения разрешения Департамента на зачисление ребенка в первый класс родители подают заявление о приеме на обучение в общеобразовательное учреждение.