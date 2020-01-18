Сколько россияне потратят на летний отдых-2020? В Крыму — 2-3 тысячи рублей в день

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, сколько они готовы потратить на летний отпуск семьей в 2020 году.

В 2020 году туристы планируют потратить на семейный отдых летом более 70 тысяч рублей на курортах России, менее 70 тысяч рублей — 9,94%. По результатам опроса, 50-60 тысяч рублей заложили в бюджет летнего отпуска 13,26% опрошенных, а от 20 до 30 тысяч рублей — 12,15%. От 40 до 50 тысяч рублей на отпуск потратят 9,39% семей, 30-40 тысяч рублей — 8,3% опрошенных и 10-20 тысяч рублей — 6,63%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

В прошлом году средние траты на аренду жилья для отдыха семьи из трех человек составили в Ялте 3 тысячи рублей, в Феодосии 2,3 тысячи рублей, в Сочи 2,2 тысячи рублей и в Севастополе 2,4 тысячи рублей.