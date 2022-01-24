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Сколько школ и классов в Симферополе перешли на «дистант»
Фото: pikist.com

Сколько школ и классов в Симферополе перешли на «дистант»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:33 24.01.2022

В Симферополе в 14 школах 24 класса переведены на дистанционное обучение, в связи с заболеваемостью детьми коронавирусной инфекцией. В детских садах закрыты 3 группы. Об этом сообщила заместитель начальника управления образования администрации крымской столицы Наталья Матюхина.

Также в 3 школах 3 класса переведены на карантин из-за ОРВИ. Таким образом, в настоящее время порядка 700 учащихся школ находятся на дистанционном обучении в связи с СOVID-19 и около 100 – по причине ОРВИ. Ни одна школа в Симферополе не закрыта на карантин полностью.

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