Сколько стоит аренда квартир и домов весной в Крыму - эксперты
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:10 02.05.2026

 Этой весной снять однокомнатную квартиру в Симферополе будет стоить три тысячи рублей, а в Ялте такая аренда обойдется на тысячу дороже. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Путешествия», которые есть в распоряжении РИА Новости Крым.

В марте–мае 2026 года в городах Южного федерального округа сохраняется широкий диапазон цен на посуточную аренду жилья. Стоимость зависит как от формата размещения, так и от туристической привлекательности направления, — говорится в сообщении.

По информации экспертов платформы, в сегменте однокомнатных квартир средняя стоимость ночи варьируется от 2,7 тысяч рублей в Новороссийске до 4,1 тысяч рублей в Сочи. Близкие значения зафиксированы в Ялте — около 4,0 тысяч рублей за ночь, а также в Кисловодске — 3,7 тысячи рублей.

Узнайте больше:  30 апреля - Зосим Пчельник да Вальпургиева ночь

При этом в Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Симферополе средняя стоимость находится в диапазоне 3,1–3,4 тысяч рублей за ночь.

В сегменте загородных домов разброс цен более заметный. Так, дешевле всего арендовать домик на ночь в Кисловодске — около 7,3 тысяч. В Сочи это обойдется 11,5 тысяч рублей, а в Симферополе — 13,8 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-5 регионов по количеству бронирований дорогого загородного жилья. Так, в период с мая по сентябрь текущего года на республику пришлось 4% от всех дорогих бронирований, а спрос на такую недвижимость по сравнению аналогичным прошлогодним периодом вырос в 2,5 раза.

