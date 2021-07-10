Сколько воды откачали из подтопленных домов в различных городах и районах Крыма

Подразделения МЧС, коммунальщики, военнослужащие и волонтеры завершают комплекс работ по восстановлению инфраструктуры городов и районов Крыма, пострадавших от непогоды.

По состоянию на вечер 10 июля:

Всего откачено воды общим объемом 292 814 кубометров на 526 объектах, оказавшихся подтопленными. Работы по откачке воды завершены.

Очищена территория общей площадью более 100 894 кв. метров, а также русла рек общей протяженностью 32 487 км и отводных каналов – 10 670 км.

Проведена просушка 315 объектов общей площадью более 33 785 кв. метров.

Проведена дезинфекционная обработка 229 объектов общей площадью более 394 894 кв. метров, а также автомобильных дорог общей протяженностью 302,4 км.

В Ялте проведены и продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС, на территории городского округа на 17 объектах дорожного хозяйства, 22 общественных территориях, 85 придомовых территорий, 2 реках, 2 районах ИЖС (ул. Джафера Сейдамета, ул. ЮБШ 27) г. Ялта и 5 поселках Большой Ялты.

Очищено русло реки Бабу протяженностью порядка 0,72км, река Водопадная порядка 0,75км, работа по очистке русел рек продолжается в круглосуточном режиме. Ведутся работы по углублению дна русел рек. За текущие сутки временные дамбы не возводились (всего с начала проведения работ использовано 12000 мешков с песком, общей протяженностью порядка 5 470 метров).

Фото: ГУ МЧС России по РК.