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Сколько жизней израсходовал котенок в Евпатории, пока его не обнаружили спасатели

Сколько жизней израсходовал котенок в Евпатории, пока его не обнаружили спасатели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 20:58 30.10.2023

28 октября на оперативный пульт «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что в Евпатории, в многоквартирном доме с пятого этажа в вентиляционную шахту упал котенок, находится там…  около двух с половиной недель, извлечь самостоятельно хозяева его не могут. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия выехала дежурная смена Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии спасатели при помощи тепловизора приступили к поискам. В результате, обнаружить животное удалось только сегодня. Котенок находился в вентиляционных проходах на уровне третьего этажа, на глубине около 10 метров. Сотрудники МЧС, используя аварийно-спасательное оборудование получили доступ к вентиляционной шахте 3-го этажа и извлекли животное. После этого сопроводили хозяйку с котенком в ветеринарную клинику, — сообщили в МЧС РК.

Сколько жизней израсходовал котенок в Евпатории, пока его не обнаружили спасатели

Понятно, что у котиков до 9 жизней (обычно). Но просто интересно: а) почему люди вызвали спасателей спустя 2,5 недели? б) что пил и ел все это время несчастный котенок? в) сколько жизней он потерял (7-8 точно).

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Сколько жизней израсходовал котенок в Евпатории, пока его не обнаружили спасатели

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