Скончалась Наталья Васильевна Троицкая. Весь город знает её как главного редактора газеты «Слава Севастополя».

Наталья Васильевна пришла в «Славу Севастополя» в 1974 году. Работала корреспондентом, заведовала отделом культуры, руководила секретариатом. В 1998 году она возглавила коллектив и руководила редакцией до 2022 года. Именно Наталья Васильевна вырастила многих севастопольских журналистов. И именно она сделала «Славу» главной газетой города. Она была патриотом России и Севастополя. Когда началась Русская весна, в каждом номере газеты на первых страницах были слова: «Помни, чей ты сын, Севастополь! — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.