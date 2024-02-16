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Скончалась Наталья Васильевна Троицкая

Скончалась Наталья Васильевна Троицкая

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 22:05 16.02.2024

Скончалась Наталья Васильевна Троицкая. Весь город знает её как главного редактора газеты «Слава Севастополя».

Наталья Васильевна пришла в «Славу Севастополя» в 1974 году. Работала корреспондентом, заведовала отделом культуры, руководила секретариатом. В 1998 году она возглавила коллектив и руководила редакцией до 2022 года. Именно Наталья Васильевна вырастила многих севастопольских журналистов. И именно она сделала «Славу» главной газетой города.  Она была патриотом России и Севастополя. Когда началась Русская весна, в каждом номере газеты на первых страницах были слова: «Помни, чей ты сын, Севастополь! — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города выразил глубокие соболезнования родным и близким Натальи Васильевны.

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Прощание с Натальей Троицкой состоится 19 февраля. в 11:30 в Покровском соборе.

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