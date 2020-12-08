Скончались пятеро. Коронавирус в Севастополе

По состоянию на утро 8 декабря зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19.

41 человек госпитализирован в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от полугода до 84 лет. 134 человека выписаны после выздоровления. Скончались мужчины в возрасте 38, 48, 67 лет, еще двоим было по 81 году. Во всех случаях были осложнения в виде сопутствующих заболеваний, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4913 человек.

В настоящий момент выздоровели 4477 человек, 148 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 103 человека, в «Изумруде» – 101. На амбулаторном лечении – 159 человек.

Под наблюдением находится 580 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.