Скончались за сутки трое — коронавирус в Севастополе

По состоянию на утро 25 февраля в Севастополе зарегистрированы 64 новых случая заболевания COVID-19.

64 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 67 до 82 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11764 человека. В настоящий момент выздоровели 10612 человек, 482 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 600 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.