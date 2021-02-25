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В Крыму – 151 новый случай коронавирусной инфекции. Зато выздоровевших за сутки – 319 человек
Фото: valelopardo, pixabay.com

Скончались за сутки трое — коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:54 25.02.2021

По состоянию на утро 25 февраля в Севастополе зарегистрированы 64 новых случая заболевания COVID-19.

64 человека выписаны после выздоровления.  Умерли три человека в возрасте от 67 до 82 лет.  Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11764  человека. В настоящий момент выздоровели 10612 человек, 482 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 600 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Скончались за сутки трое - коронавирус в Севастополе

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