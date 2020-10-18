Скончался 59-летний глава администрации Ялты Иван Имгрунт

Скоропостижно скончался глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Ранее он был госпитализирован с пневмонией. Заболевание на первых порах протекало легко – Имгрунт даже пытался вести свои страницы в соцсетях. Однако сейчас сообщается , что ялтинский градоначальник заразился коронавирусной инфекцией. Один из источников называет именно «ковид» причиной смерти Имгрунта. Очевидно, более точная информация – «тромбоз на фоне коронавирусной инфекции».

Напомним, 59-летний Иван Имгрунт руководил администрацией Ялты с ноября 2019 года.

Глава РК Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким Ивана Имгрунта.

Ушел из жизни наш коллега и соратник, глава администрации города Ялты Иван Иванович Имгрунт. Для всех нас это большая утрата. Иван Иванович много сделал для города Ялты, зарекомендовал себя как системный управленец с высокими профессиональными и человеческими качествами, пользовался заслуженным уважением и авторитетом. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, как и чувство благодарности за его добрые дела. Разделяю вместе с вами вашу боль и скорбь, — отметил Глава Крыма.

На сайте крымского парламента также появился текст соболезнования:

Государственный Совет Республики Крым выражает искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни главы администрации города Ялта Имгрунта Ивана Ивановича. Опытный руководитель, профессионал высокого уровня, Иван Иванович сумел за короткое время внести значительные изменения в облик курортной Ялты, зарекомендовал себя как эффективный управленец, имел большой авторитет и уважение среди коллег. Внезапная, скоропостижная смерть Ивана Имгрунта — тяжёлая потеря не только для города, судьбе которого он посвятил последнее время своей работы, но и для всего Крыма. Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с родными и близкими Ивана Ивановича. Светлая память.

Администрация и горсовет Ялты, в свою очередь, подчеркнули:

Иван Иванович возглавил администрацию города Ялты 6 ноября 2019 года. Это был сложный год, который кардинально изменил нашу жизнь. И в этот непростой период борьбы с новой коронавирусной инфекцией, Иван Иванович непрерывно находился на рабочем месте — своем боевом посту, ежедневно, в круглосуточном режиме общаясь с ялтинцами, поддерживая их, всей душой переживая за город в целом и каждого его жителя в отдельности. И ялтинцы всегда чувствовали это и отвечали ему взаимностью. «Мой дом — там, где я живу и работаю», — всегда говорил Иван Иванович. За этот год Ялта поистине стала для него родным домом, а он с первого дня был ориентиром и поддержкой для большинства жителей нашего города. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прошел жизненный путь, навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память светлому человеку.