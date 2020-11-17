Минувшей ночью в симферопольской 7-й горбольнице скончался председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Сегодня в три часа ночи не стало Григория Адольфовича Иоффе. К сожалению, он вчера был госпитализирован в ковидный госпиталь с воспалением лёгких. COVID-19 подтвердился. Ночью у него остановилось сердце, в районе двух часов. Сорок минут пытались запустить сердце, ничего не получилось. У него упала сатурация (насыщение крови кислородом, — ред.) резко. Вчера провели консилиум, согласовали лечение, всё было нормально. С Москвой даже согласовывали в режиме онлайн, — рассказал «Крымскому информационному агентству» заместитель председателя Общественной палаты РК Александр Форманчук.

Свои соболезнования выразили первые лица Республики.

Ушел из жизни Григорий Адольфович Иоффе, наш коллега и соратник. Это невосполнимая утрата. Яркий политик и общественный деятель, настоящий профессионал и патриот, талантливый журналист, честный, мужественный и принципиальный человек, он много сделал для Крыма и крымчан. Давно и хорошо знал Григория Адольфовича. Работая в руководстве крымского парламента, он внес большой вклад в развитие нашей республики, в победу Крымской весны, в становление и развитие нового российского Крыма. Возглавлял Конституционную комиссию Республики Крым. Занимая высокий и ответственный пост председателя Общественной палаты нашей республики, Григорий Адольфович способствовал укреплению институтов гражданского общества, защите прав и свобод граждан, выработке органами власти оптимальных управленческих решений. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Григория Адольфовича, разделяю вашу боль и скорбь. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, — отметил Глава РК Сергей Аксёнов.

Григорию Иоффе было 67 лет. Дата и формат похорон будут определены в ближайшее время.

Всех нас постигло большое горе. Мне трудно даются эти слова…Умер мой друг, надёжный товарищ, добрый и мудрый советчик Григорий Адольфович Иоффе. Вся его жизнь неразрывно связана с Крымом, который он любил и понимал, ради которого жил и работал. И когда начинал свой трудовой путь в качестве школьного учителя, и когда стал широко известен как талантливый журналист, и когда вступил на политическое поприще. Григорий Адольфович наиболее ярко проявил себя в дни украинского политического кризиса и Крымской весны. Во многом именно благодаря ему нам удалось не допустить хаоса и братоубийственного конфликта в республике, вернуться в Россию. Он возглавил рабочую группу по проведению Общекрымского референдума 2014 года и комиссию по написанию текста Конституции Крыма. В последние шесть лет Григорий Адольфович занимал должность председателя Общественной палаты Крыма — структуры, которую он сам создавал в нашей республике. Это он поднял на значительную высоту авторитет Общественной палаты, ставшей незаменимым звеном в общественно-политической системе республики. К рекомендациям Григория Адольфовича прислушивались первые лица Республики Крым, за помощью и мудрым советом к нему обращались сотни и сотни знакомых и вовсе не знакомых ему людей. Всем нам будет его не хватать. Искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память, — написал на своей странице в Facebook глава Госсовета РК Владимир Константинов.

Григорий Иоффе родился 3 апреля 1953 года в Симферополе. В 1974 году окончил Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе по специальности “русский язык и литература”. В разные годы занимался преподавательской и журналистской деятельностью. С его именем связан пик популярности «Крымского комсомольца» (в 90-е). С февраля 1994 года по май 2006 года – Григорий Иоффе — главный редактор газеты “Республика Крым”.

Заслуженный журналист Крыма, Украины; депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым 5 и 6 созывов. Во время «Крымской весны» возглавлял рабочую группу по проведению референдума, являлся председателем Конституционной комиссии. В 2014 году возглавил Общественную палату Крыма.