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Скончался экс-министр здравоохранения Крыма Сергей Донич

Скончался экс-министр здравоохранения Крыма Сергей Донич

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:24 22.03.2022

На 61-м году ушел из жизни Сергей Георгиевич Донич. Мы помним его на посту министра здравоохранения Крыма, а до этого – ректора КФУ им. Вернадского, первого вице-спикера парламента Республики…

Он проявил себя как опытный управленец в региональной политике Крыма, в сферах здравоохранения, науки и образования. Он избирался депутатом крымского парламента, занимал должность первого заместителя председателя Верховного Совета Крыма. Сергей Георгиевич был активным участником Крымской весны, много сделал для возвращения Крыма в Россию, скорейшей интеграции полуострова в РФ. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Сергея Георгиевича. Светлая память, — отметил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Напомним, в различные годы Донич был награжден почетными званиями «Заслуженный врач Автономной республики Крым» и «Заслуженный врач Украины», а также орденами «За заслуги» III степени (2007) и «За верность долгу» (2015) за заслуги в период организации Общекрымского референдума 16 марта 2014 года.

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