Скорбим. Скоропостижно скончался начальник Севастопольской ГИБДД

7 мая на 55-м году жизни скоропостижно скончался начальник Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Селютин Вячеслав Николаевич.

С 3 июня 2022 года Вячеслав Николаевич Селютин возглавлял УГИБДД УМВД России по г. Севастополю. За годы службы с 1994 года прошёл путь от младшего инспектора уголовного розыска отдела по незаконному обороту наркотиков УВД Омской области до руководителя Управления ГИБДД по г. Севастополю.

Сослуживцы и коллеги будут помнить Вячеслава Николаевича как мудрого наставника, отзывчивого товарища и как человека, небезразличного к чужим проблемам.

Руководство, личный состав Госавтоинспекции и УМВД России по г. Севастополю, организация ветеранов МВД выражают искренние соболезнования семье, родным и близким усопшего.

Светлая память о Вячеславе Николаевиче навсегда останется в сердцах коллег!

Церемония прощания пройдёт завтра, 18 мая 2024 года, в 09:30 в зале прощания по адресу: г. Севастополь, улица Пожарова, д. 5Б.

Информация предоставлена пресс-службой УМВД по г. Севастополю.

По нашим данным, начальник Севастопольской ГИБДД скончался сегодня рано утром. Оторвался тромб. Светлая память офицеру, скорбим.