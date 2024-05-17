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Скорбим. Скоропостижно скончался начальник Севастопольской ГИБДД

Скорбим. Скоропостижно скончался начальник Севастопольской ГИБДД

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 16:35 17.05.2024

7 мая на 55-м году жизни скоропостижно скончался начальник Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Селютин Вячеслав Николаевич.

Скорбим. Скоропостижно скончался начальник Севастопольской ГИБДД

С 3 июня 2022 года Вячеслав Николаевич Селютин возглавлял УГИБДД УМВД России по г. Севастополю. За годы службы с 1994 года прошёл путь от младшего инспектора уголовного розыска отдела по незаконному обороту наркотиков УВД Омской области до руководителя Управления ГИБДД по г. Севастополю.

Сослуживцы и коллеги будут помнить Вячеслава Николаевича как мудрого наставника, отзывчивого товарища и как человека, небезразличного к чужим проблемам.

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Руководство, личный состав Госавтоинспекции и УМВД России по г. Севастополю, организация ветеранов МВД выражают искренние соболезнования семье, родным и близким усопшего.

Светлая память о Вячеславе Николаевиче навсегда останется в сердцах коллег!

Церемония прощания пройдёт завтра, 18 мая 2024 года, в 09:30 в зале прощания по адресу: г. Севастополь, улица Пожарова, д. 5Б.

Информация предоставлена пресс-службой УМВД по г. Севастополю.

По нашим данным, начальник Севастопольской ГИБДД скончался сегодня рано утром. Оторвался тромб. Светлая память офицеру, скорбим.

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