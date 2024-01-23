Скоринговая оценка заёмщика — что нужно знать о таких программах

Скоринговая оценка заемщика — это метод оценки кредитоспособности физического или юридического лица на основе статистического анализа различных параметров и характеристик. Этот метод позволяет оценить вероятность того, что заемщик вернет кредит в срок.

В процессе скоринговой оценки используется модель, которая учитывает множество факторов, таких как кредитная история, доходы, образование, семейное положение и другие. Эти факторы взвешиваются с учетом статистической значимости их влияния на возвратность кредита.

Банки и другие финансовые учреждения часто применяют скоринговую оценку для автоматизации процесса принятия решения о выдаче кредита. Высокая скоринговая оценка указывает на более низкий риск невозврата кредита, что может повлиять на решение банка о предоставлении кредита или условиях кредитования.

Этот метод позволяет быстро и эффективно оценивать множество заявок, но иногда может не учитывать индивидуальные особенности заемщика, не учтенные в модели.