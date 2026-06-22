Скоро к читателям! Детская книга‑путеводитель «Севастополь и Я» покажет историю города глазами ребёнка

В Севастополе готовится к выпуску детская историческая книга-путеводитель. Издание выйдет в печать уже к осени. Цель проекта – сформировать у детей устойчивый интерес к истории Севастополя и чувство сопричастности к историческому прошлому.

Главный герой книги «Севастополь и Я» – 12-летний мальчик Даня, который любит задавать вопросы и совершает путешествие во времени.

Это настоящий альбом путешественника – с историями, тёплыми рисунками и заданиями, которые хочется выполнять. Дорисовать дорогу, расшифровать послание, выбрать правильный поворот – чтобы помочь Дане вернуться домой.

После выхода книги команда проведёт интерактивные занятия‑презентации в школах Севастополя, на которых каждый ребёнок получит экземпляр в подарок.

Это будет не просто книга, а путеводитель, который позволит создать свой уникальный исторический маршрут для каждой семьи. Очень хочется показать Севастополь влюблённым взглядом и рассказать не просто историю, а помочь маленьким севастопольцам прикоснуться к прошлому родного города, – отметила автор книги Дарья Сирота.

О книге: цветная печать, формат А5, объем 60 страниц, тираж 1000 экземпляров, возраст читателей – 5-12 лет.

Проект «Севастополь и Я: создание детской книги‑путеводителя с интерактивной презентацией» реализуется командой АНО «Центр развития цифровых компетенций» при поддержке Правительства Севастополя. Проект стал победителем конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций города Севастополя.

Официальная страница книги в ВК

Канал в Максе

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