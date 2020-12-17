Скрывался в Крыму от розыска, но попался на краже в Ялте

В Ялте оперативники задержали подозреваемого в краже, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в МВД по РК.

В полицию обратился житель пригорода Ялты. Мужчина заявил о краже 105 тысяч рублей из арендуемой им квартиры. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан ранее неоднократно судимый гражданин. Стражи порядка выяснили, что задержанный 39-летний мужчина в компании приятелей распивал спиртные напитки. Воспользовавшись гостеприимством своих знакомых, злоумышленник украл из квартиры крупную сумму денег. По данному факту подозреваемый написал явку с повинной, — сообщили в МВД по РК.

По п.»в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В полиции уточнили: оказалось, что задержанный находится в федеральном розыске по подозрению в угоне автомобиля. Злоумышленник скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Теперь он содержится под арестом.