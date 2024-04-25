Сквер Победы в Симферополе украсят две тысячи бегоний

В симферопольском сквере Победы обновили цветочную композицию в форме звезды, символов V и Z.

К 79-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, в сквере Победы обновляют цветочную композицию в форме звезды и символов специальной военной операции. Работы проводят сотрудники МБУ «Горзеленхоз». Всего сквер Победы украсят 2000 саженцев бегонии вечноцветущей, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.