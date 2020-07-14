Сквер Севастопольских курсантов благоустраивают — работы выполнены на 40%

О том, что благоустройство сквера Севастопольских курсантов выполнено на 40%, сообщил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

На сегодняшний день ведутся земляные работы по разводке инженерных сетей – это как системы орошения, так и наружного освещения. Порядка 35 % выполнено устройство пешеходной сети и площадок с плиточным покрытием. Уложено новое покрытие на существующей детской площадке, приступили к устройству новых детской и спортивной площадок. По просьбе жителей организована абсолютно новая лестница. Наблюдается хорошая динамика работ. Подрядчику поставлен срок — к первому сентября завершить основные работы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.

По словам представителя подрядной организации, проведен снос аварийных деревьев, на основании порубочного билета, согласованного с жителями и общественностью. Ведется санитарная обрезка. Высадка новых зеленых насаждений запланирована на благоприятное для этого время года – октябрь, ноябрь. Планируется высадить около тысячи новых зеленых насаждений.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя