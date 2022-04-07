Славы дедов и прадедов достойны! Минобороны РФ – об истории и подвигах  

Минобороны РФ, поднимая архивы времен Великой Отечественной войны, постоянно находит едва ли не повторяющиеся в деталях случаи, зафиксированные в ходе нынешней спецоперации на Украине. И это не просто исторические параллели, это примеры того, что традиции мужества, героизма, верности долгу и Отечеству передаются в нашей стране из поколения в поколение.

Взяв командование на себя.

Группа российских военнослужащих во время ночной разведки наткнулась на хорошо подготовленную засаду националистов. В завязавшемся бою командир группы получил тяжелое ранение. Тогда старшина Сергей Ершов взял командование на себя и отдал приказ об отходе. Выводя группу из-под обстрела, он умело управлял личным составом, который успешно уничтожал преследователей. В ходе отхода сам старшина Ершов, будучи раненым, огнем из вооружения БМП уничтожил блокпост противника, а также из подствольного гранатомета – пять националистов. Благодаря его мужеству и грамотным действиям группе удалось выйти к своим подразделениям.

22 июня 1941 года, когда гитлеровцы напали на Брестскую крепость, находившийся там музыкальный взвод оказался отрезанным от своего командира. Тогда музыкант Иван Бугаков принял командование подразделением на себя. Обороняя крепость, советские военнослужащие под его руководством уничтожили до трех взводов противника. Несколько дней спустя товарищ Бугаков получил от командования крепости приказ прорвать в указанном районе оборону противника. Поведя бойцов в штыковую атаку, он вместе со своим взводом уничтожил до 30 фашистов и вырвался из окружения. Это стало началом долгого боевого пути Ивана Бугакова, который он успешно завершил в 1945 году при освобождении Европы.

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