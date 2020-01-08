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Набор инструментов, болгарка и скутер - "улов" воришки в Ялте

Следите за домами — воруют. Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:45 08.01.2020

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополя обратился 38-летний местный житель — с территории его частного домовладения были похищены сварочный аппарат, отбойный молоток и болгарка общей стоимостью 22000 рублей.

На место происшествия выехал наряд полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Оказалось, совершил хищение ранее судимый за разбой и вымогательство 48-летний мужчина. Злоумышленник, воспользовался отсутствием хозяина домовладения, похитил имущество и скрылся, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Следите за домами - воруют. Инцидент в Севастополе

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