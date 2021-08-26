Следите за тем, что размещаете в соцсетях. Поучительная история от крымского Следкома

«Главному герою» истории грозит 3 лет колонии.

По информации крымского Следкома, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в реабилитации нацизма посредством социальных сетей.

25-летний житель Нахимовского района Севастополя обвиняется в одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенном публично (ч.1 ст.354.1 УК РФ), — уточнили в Следкоме.

Следственным отделом по Нахимовскому району установлено, что молодой человек, являющийся сторонником идеологии германского нацизма, со своего аккаунта в социальной разместил в открытом доступе на созданной и администрируемой им странице публикацию с заголовком, содержащим изображения символики, сходной с символикой нацистской Германии, и лозунг с признаками оправдания идеологии нацизма.

Также им была размещена аудиозапись, содержащая положительную оценку дивизии СС «Дирлевангер» в целом, ее участников, создателя и командира, а также их действий, признанных преступными приговором Международного военного трибунала, — отметили в Следкоме.

Преступные деяния молодого человека были выявлены оперативными сотрудниками Службы в г. Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и Центра по противодействию экстремизму УМВД по г. Севастополю.

Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности и был осужден по ч.2 ст. 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет.

Сотрудниками следственного отдела по Нахимовскому району собрана достаточная доказательственная база, расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд. Отметим, что санкции по ч.1 ст.354.1 УК РФ обширны – от крупного штрафа (до 3 миллионов рублей) до 3 лет лишения свободы.