Следком и прокуратура проверяют информацию о применении насилия в одном из детсадов Симферополя

Следователи Центральному района города Симферополя проводят проверка информации, выявленной в ходе мониторинга Телеграм-каналов.

Мама девочки сообщает о противоправных действиях персонала детского сада в отношении дочери, которую сотрудница дошкольного учреждения вывела в коридор, ударив по спине и оставив плачущей в темной раздевалке, пост сопровождается видео.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, следствием будет дана оценка действиям данного сотрудника и в целом — руководству дошкольного учреждения, — сообщили в Следкоме.

Крымская прокуратура также выясняет обстоятельства произошедшего.

Будет дана правовая оценка действиям сотрудников учреждения в части соблюдения требований законодательства об образовании и охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Предварительно, на видеозаписи частное учреждение, которое лицензию на образовательную деятельность не имеет, — отметили в прокуратуре РК.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.