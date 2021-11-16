Следком и прокуратура разбираются в причинах и обстоятельствах ЧП в роддоме Феодосии

Следственный комитет и прокуратура проводят проверки сведений из соцсетей о появлении на свет мертворожденного ребенка у роженицы из Феодосии.

В ходе мониторинга СМИ полуострова и популярных групп в социальных сетях Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю было выявлено видеообращение, в котором родственница роженицы из Феодосии сообщила о трагедии, произошедшей в их семье: женщина рассказала хронологию событий того дня и высказала позицию семьи о том, что ребенок появился на свет на последнем месяце беременности мертвым в результате халатных действий врачей, — сообщили в Следкоме.

Информация в ВКонтакте (с видеообращением) — ЗДЕСЬ .

По поручению руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева следственным отделом по городу Феодосии была незамедлительно организована проверка поступивших сведений. В ходе мероприятий будут тщательным образом изучены обстоятельства протекания беременности, действия медперсонала по ее ведению, оказанию дородовой помощи жительнице Феодосии и в момент принятия родов, изучена медицинская документация, назначены соответствующие экспертизы, — отметили в Следкоме.

В крымской прокуратуре также заверили, что в ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Будет дана оценка соблюдению законодательства об основах охраны здоровья граждан, в том числе в части своевременного оказания медицинской помощи жительнице Феодосии. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственными органами, взяты на контроль руководством прокуратуры Крыма, — сообщили в надзорном ведомстве.

Отметим, что комментария минздрава РК пока нет.