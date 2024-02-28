Следком и прокуратура разбираются в обстоятельствах смерти пациента в медучреждении Джанкоя

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Установлено, что в ноябре 2023 года 35-летний житель Джанкойского района, страдающий тяжелой формой сахарного диабета, обратился в приемный покой районной больницы с жалобами на опухоль в ноге, ему было выполнено исследование сосудов, которое результатов не дало. Спустя несколько дней мужчину госпитализировали в хирургическое отделение. Состояние здоровья пациента значительно ухудшалось, его перевели в отделение реанимации, где 12 ноября после комплекса проведенных реанимационных мероприятий он скончался, — рассказали в Следкоме.

Следствием изучаются обстоятельства и качество оказания медицинской помощи на всех этапах, документация, назначены соответствующие экспертизы.

Руководителем следственного отдела по городу Джанкой организован личный прием матери и супруги скончавшегося мужчины, тщательным образом будут изучены представленные ими сведения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю.

Кроме того, по поручению прокурора Крыма Олега Камшилова организована проверка. Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи. Под контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по данному факту.