Следком и прокуратура разбираются в обстоятельствах смерти пациента в медучреждении Джанкоя

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
Установлено, что в ноябре 2023 года 35-летний житель Джанкойского района, страдающий тяжелой формой сахарного диабета, обратился в приемный покой районной больницы с жалобами на опухоль в ноге, ему было выполнено исследование сосудов, которое результатов не дало. Спустя несколько дней мужчину госпитализировали в хирургическое отделение. Состояние здоровья пациента значительно ухудшалось, его перевели в отделение реанимации, где 12 ноября после комплекса проведенных реанимационных мероприятий он скончался, — рассказали в Следкоме.
Следствием изучаются обстоятельства и качество оказания медицинской помощи на всех этапах, документация, назначены соответствующие экспертизы.
Руководителем следственного отдела по городу Джанкой организован личный прием матери и супруги скончавшегося мужчины, тщательным образом будут изучены представленные ими сведения.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю.
Кроме того, по поручению прокурора Крыма Олега Камшилова организована проверка. Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи. Под контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по данному факту.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя