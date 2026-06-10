Следком намерен установить причастных к атаке на Музей-панораму «Оборона Севастополя»

В Севастополе вследствие атаки украинских боевиков произошло возгорание здания Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», являющегося объектом культурного наследия. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, — говорится в сообщении.

ВСУ нанесли удар БПЛА по музею в ночь на среду. Произошло возгорание кровли, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после того, как огонь потушат. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.

СПРАВКА: Здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.

источник: РИА Новости Крым