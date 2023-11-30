Следком очень плотно «взялся» за «Крымэнерго»

Проблемы в энергетической сфере – на особом контроле главного следователя полуострова.
Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев провел личный прием граждан, столкнувшихся с проблемными ситуациями при оказании им услуг предприятием «Крымэнерго».
На прием прибыли жители со всех уголков полуострова с различными проблемами, связанными с деятельностью ГУП «Крымэнерго». Большая часть неразрешенных ситуаций касалась вопросов расчета тарифов, фактов длительности подключения потребителей по ранее заключенным договорам либо отказа в таком подключении при наличии технических условий, а также безосновательного составления актов о бездоговорном/безвозмездном потреблении электроэнергии.
В ходе приема Владимир Николаевич принял более двадцати граждан, каждому было уделено пристальное внимание — выслушано мнение руководства ГУП РК «Крымэнерго», заслушаны сотрудники аппарата Главного следственного управления о результатах проведения проверок и расследовании уголовных дел, — сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Ряд озвученных вопросов весьма заинтересовал следователей.
Изложенные гражданами доводы о допущенных нарушениях в деятельности сотрудников «Крымэнерго» явились основанием для незамедлительной регистрации ряда проверок. Для разрешения остальных проблемных вопросов совместно с генеральным директором предприятия определен круг мероприятий и ответственных лиц, а также сроки их выполнения, — подчеркнули в Следкоме.
Все обращения, оперативность процесса их разрешения и результаты поставлены Владимиром Терентьевым на личный контроль.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя