Следком пресек деятельность в Керчи подпольного бутлегера  

В Керчи пресечена деятельность местного жителя, осуществлявшего нелегальную торговлю опасным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По результатам спецмероприятий, проведенных с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Керчи, подозреваемого в хранении и сбыте товара, не отвечающего требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следователи установили, что житель Керчи сбыл покупателю под видом коньяка и водки 240 литров кустарно изготовленной спиртосодержащей продукции, непригодной для употребления в пищу. После, при попытке продать покупателю вторую партию опасного алкоголя, мужчина и был задержан оперативниками ФСБ.

Из автомобиля задержанного также было изъято почти 100 литров спиртосодержащей жидкости, которая, по заключению эксперта, небезопасна для жизни и здоровья человека, — уточнили в Следкоме.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, назначены соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.