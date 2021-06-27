Следком проверил госпитализацию и лечение детей из МДЦ «Артек»

В ходе мониторинга СМИ выявлена информация, в которой сообщается о массовом вывозе детей из МДЦ «Артек» в санаторий «Прибой», где они содержатся в ненадлежащих условиях. Выявленная информация в оперативном порядке проверена. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Установлено, что в детском центре «Артек» у ряда детей выявлена коронавирусная инфекция, в связи с чем инфицированные дети, а также дети из числа контактных с соблюдением установленного порядка были определены для лечения и дальнейшей диагностики в специально отведенные для этого на территории республики обсерваторы, в том числе и санаторий «Прибой», находящийся в городе Евпатория. По результатам выезда в санаторий «Прибой» сотрудников Главного следственного управления совместно с прокуратурой города, который осуществлен с соблюдением ограничений по контакту с ковидными больными, установлено, что в отношении детей противоправных действий со стороны врачей, администрации и персонала санатория не совершалось, условия содержания благоприятные, права детей не нарушены, — сообщили в Следкоме.

Уточняется, что от родителей, дети которых проходят лечение в санатории «Прибой» заявлений и жалоб не поступало. В настоящее время данная ситуация находится на постоянном контроле руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.