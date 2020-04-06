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Следком проверяет частные апартаменты в Кореизе  
Фото: Следком

Следком проверяет частные апартаменты в Кореизе  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:06 06.04.2020

В Крыму проводится проверка по факту предоставления владелицей гостиничного комплекса услуг по расселению граждан в период запрета. Речь идет о частных апартаментах в Кореизе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Следственным отделом по городу Ялте установлено, что на территории полуострова действует  указа главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», которым введен ряд мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, пунктом 12.4 приостанавливается с 28 марта по 1 июня текущего года бронирование мест, прием и размещение граждан в  пансионатах, домах отдыха и санаториях, гостиницах на территории Республики  Крым. Однако в нарушение данного пункта владелица гостиничного комплекса, расположенного в поселке городского типа Кореиз, продолжила размещение туристов, — говорится в сообщении.

Частные апартаменты, действительно, работали несмотря на запрет. Следователи, полиция и сотрудники Роспотребнадзора устанавливают круг общения заселившихся граждан, совместно с местными властями ведется работа по пресечению подобных нарушений.

Следком проверяет частные апартаменты в Кореизе  

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