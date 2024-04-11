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Следком проводит проверку сведений о разрушающемся объекте культурного наследия в Симферополе
Фото: Следком

Следком проводит проверку сведений о разрушающемся объекте культурного наследия в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:35 11.04.2024

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил организовать проверку сведений, изложенных в эфире телеканала «Крым 24», о разрушении исторического здания в Симферополе — особняка дворянина Константина Ракова.

Здание, построенное в начале XX века, признано объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время помещение является жилым объектом, квартиры в нем приватизированы. Вот этот сюжет.

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Сообщается, что из-за особого статуса объекта жильцы не могут самостоятельно начать ремонт, в то время, как на фасаде особняка осыпается штукатурка, в фундаменте имеются трещины.

Владимир Терентьев поручил следователям досконально изучить озвученную в средствах массовой информации информацию, запросить в ведомстве, ответственном за содержание объекта, все необходимые сведения и дать надлежащую правовую оценку сложившейся ситуации.

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