Следком проводит проверку сведений о разрушающемся объекте культурного наследия в Симферополе

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил организовать проверку сведений, изложенных в эфире телеканала «Крым 24», о разрушении исторического здания в Симферополе — особняка дворянина Константина Ракова.

Здание, построенное в начале XX века, признано объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время помещение является жилым объектом, квартиры в нем приватизированы. Вот этот сюжет.

Сообщается, что из-за особого статуса объекта жильцы не могут самостоятельно начать ремонт, в то время, как на фасаде особняка осыпается штукатурка, в фундаменте имеются трещины.

Владимир Терентьев поручил следователям досконально изучить озвученную в средствах массовой информации информацию, запросить в ведомстве, ответственном за содержание объекта, все необходимые сведения и дать надлежащую правовую оценку сложившейся ситуации.