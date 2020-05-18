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Следком проводит в Крыму проверки по поводу нарушения прав медработников («коронавирусных доплат»)  
Фото: ТАСС

Следком проводит в Крыму проверки по поводу нарушения прав медработников («коронавирусных доплат»)  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:45 18.05.2020

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по РК и г. Севастополю проводятся процессуальные проверки сведений из средств массовой информации и социальных сетей о невыплатах медицинским работникам в Крыму положенных надбавок за работу с пациентами, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19, и отсутствия обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Главным следственным управлением ведется непрерывный мониторинг СМИ Республики Крым и города Севастополя, блогосферы, групп в социальных сетях на предмет выявления таковых сообщений, обращений медицинского персонала. Все выявляемые сведения, комментарии к постам, содержащие информацию о невыплате медработникам положенных надбавок, а также поступающие в официальную группу Главного следственного управления ВКонтакте обращения незамедлительно доводятся до сведения руководства ведомства для принятия оперативного решения и организации проверки фактов, — говорится в сообщении регионального управления Следкома.

В настоящее время в рамках проверок следователи устанавливают как соблюдение прав работников на выплаты в медицинских учреждениях, так и достоверность изложенных в СМИ и социальных сетях фактов. Ход проверок находится на контроле руководства Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю. По результатам проверок будут приняты законные обоснованные процессуальные решения.

Следком проводит в Крыму проверки по поводу нарушения прав медработников («коронавирусных доплат»)  

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