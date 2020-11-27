Следком возбудил дело после смерти двухлетней девочки в Судакской горбольнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Судакской горбольнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, сообщает ТАСС . Отметим, что на сайте регионального управления Следкома этой информации нет.

В соцсетях в пятницу распространили письмо матери двухлетней девочки, умершей в Судакской горбольнице. По словам женщины, ребенку не поставили диагноз, и она умерла от «эндотоксического шока в результате неуточненной пневмонии«.

С целью установления всех обстоятельств смерти ребенка в Судакской городской больнице Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле руководства ведомства, — отметили в Следкоме.

Издание приводит комментарий министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, который подтвердил, что, по предварительным данным, девочка умерла из-за «стремительно развившегося токсического шока на фоне внебольничной пневмонии«.

Я приношу свои соболезнования матери и ее близким. Хочу сказать, что вне зависимости от общественного резонанса, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы разобраться в произошедшем и установить, должным ли образом медработниками оказана помощь. С полной ответственностью заявляю, что никто никого прикрывать не будет. Во врачебной практике нет места халатности и невнимательному обращению с пациентами, — подчеркнул министр.

Остапенко выразил уверенность, что «следователи совместно с судмедэкспертами отработают профессионально и объективно, установят, была ли в данном случае вина медработников«.