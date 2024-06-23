Следком возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на город Севастополь

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т.ч. несовершеннолетние.
Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и криминалисты, — сообщили в Следкоме.
Предварительно, количество пострадавших в результате теракта ВСУ увеличилось до 124, среди них 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии. За их жизнь прямо сейчас борются врачи.
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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя