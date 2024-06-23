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Следком возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на город Севастополь
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Следком возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на город Севастополь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:27 23.06.2024

Главным следственным управлением  СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т.ч. несовершеннолетние.

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и криминалисты, — сообщили в Следкоме.

Предварительно, количество пострадавших в результате теракта ВСУ увеличилось до 124, среди них 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии. За их жизнь прямо сейчас борются врачи.

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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

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Следственный комитет Крыма и Севастополя
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