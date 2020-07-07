Следком: задержан заместитель начальника ОМВД России по Евпатории

Полицейский чин злоупотреблял служебным положением.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с ОРЧ СБ МВД по Республике Крым, возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями должностным лицом ОМВД России по городу Евпатории (ч.1 ст. 285 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что должностное лицо отдела МВД Евпатории в пределах своей компетенции получал информацию о гражданах, чья смерть была зафиксирована на территории города. Поскольку функции по организации похоронного процесса возложены на МУП «Комбинат благоустройства», было предусмотрено, чтобы сотрудник полиции о фактах смертей сообщал в единую дежурную службу администрации города Евпатории. Однако в интересах конкурирующей коммерческой структуры должностное лицо незамедлительно информировало о трагических случаях в семьях евпаторийцев индивидуального предпринимателя, осуществляющего организацию платных похорон, — сообщили в Следкоме.

Сегодня по подозрению в причастности к данному преступлению сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Крым был задержан заместитель начальника ОМВД России по городу Евпатории, курирующий дежурную службу.

В настоящее время с ним проводятся все необходимые следственные действия. В подразделении МВД и коммерческой структуре, в пользу которой действовал задержанный, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Устанавливаются иные лица, в том числе должностные, на причастность к данной преступной схеме. Следствие готовится предъявить должностному лицу обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

В МВД по РК информацию о задержании подтвердили.

Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Крым выявлен факт противоправной деятельности со стороны сотрудника ОМВД России по г. Евпатории. По предварительным данным, полицейский, действуя из корыстных побуждений, оказывал содействие в осуществлении предпринимательской деятельности коммерческой организации, деятельность которой связана с оказанием ритуальных услуг. Материалы проверки переданы в Главное следственное управление СК России по Республике Крым и г. Севастополю, — отметили в пресс-службе крымской полиции.

По данному факту МВД по Республике Крым проводится служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции и будет привлечен к установленной законом ответственности, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.