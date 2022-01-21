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Следком займется анонимными сообщениями о «минировании» учебных заведений в Крыму
Фото: Следком

Следком займется анонимными сообщениями о «минировании» учебных заведений в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:42 21.01.2022

Следком ходатайствует перед прокурором о передаче из МВД России по РК в свое производство материалов проверки по поступившими анонимными сообщениями о «минировании» учебных заведений в Крыму.

Сегодня на электронную почту образовательных учреждений Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты и других населенных пунктов полуострова с неизвестного адреса поступали анонимные сообщения о минировании помещений и угрозах в адрес учеников и педагогов. Соответствующими службами была оперативно проведена эвакуация людей и проверка помещений. На данный момент по обследованным учреждениям угрожающая информация не подтверждается.

Учитывая широкий общественный резонанс, а также значительное число образовательных учреждений, которые подверглись атаке информационных террористов, руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил Управлению по расследованию особо важных дел выйти с ходатайством перед прокурором о передаче из МВД России по Республике Крым материалов проверки с целью проведения всесторонних мероприятий во взаимодействии с коллегами по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших противоправные деяния, — сообщили в Следственном комитете.

После передачи материалов в производство следователей Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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