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Следователи назвали причину гибели семьи в селе Укромное. Неисправный газовый котел
Фото: прокуратура РК

Следователи назвали причину гибели семьи в селе Укромное. Неисправный газовый котел

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:10 06.12.2023

Продолжается расследование уголовного дела по факту гибели семьи в частном доме села Укромное. Об этой трагедии — ЗДЕСЬ.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю продолжается расследование уголовного дела по факту гибели в частном доме села Укромное супружеской пары, их 8-летнего сына и 12-летней дочери, обнаруженных утром 4 декабря с признаками отравления (ч.3 ст. 109 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следственным отделом по Симферопольскому району предварительно установлено, что причиной трагедии послужила неисправность газового котла: выявлено повреждение автоматического датчика, который контролировал обратную тягу, в результате чего помещения дома заполнились углекислым газом.

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Еще трое детей погибшей супружеской пары продолжают находиться в больнице. Врачи стабилизируют их состояние, ухудшений здоровья не наблюдается.

В рамках дела назначены соответствующие экспертизы с привлечением специалистов газовой сферы.

Руководителем Главного следственного управления В.Н. Терентьевым поручено тщательным образом установить все обстоятельства трагедии, дать оценку действиям контролирующих служб, ответственных за проверку функционирования отопительного оборудования. Ход расследования уголовного дела поставлен руководством Главного следственного управления на личный контроль, — подчеркнули в региональном управлении Следкома.

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