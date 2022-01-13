Следователи полагают, что Севастопольский морской порт не платил налоги

Следком разбирает обстоятельства уголовного дело по факту сокрытия денежных средств Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севастопольский морской порт», за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, руководство Севастопольского морского порта, заведомо зная, что на расчетных счетах имеются неоплаченные инкассовые поручения на оплату задолженности по налогам и сборам, сокрыли денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, приняв решение об осуществлении расчетов с кредиторами через расчетные счета третьих лиц, — отметили в Следкоме.

Таким образом, с марта по ноябрь 2021 года поступающие на счета морпорта деньги расходовались на цели, не связанные с уплатой налогов.

Тем самым были сокрыты денежные средства предприятия в размере более 4 млн. руб., за счет которых, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, — уточнили следователи.

Уголовное дело возбуждено по материалам Севастопольского линейного отдела полиции и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Крымского ЛУ МВД России на транспорте. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!