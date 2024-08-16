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Следователи проверят обстоятельства обрушения потолочной отделки в детском саду Симферополя

Следователи проверят обстоятельства обрушения потолочной отделки в детском саду Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:34 16.08.2024

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей сотрудниками органов СК России был выявлен пост с видео, на котором зафиксированы упавшая в одной из комнат детского сада Симферополя потолочная отделка из гипсокартона. Пострадавших из числа воспитанников и персонала детсада нет.

По поручению руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева организована проверка, проведение которой поручено следователям следственного отдела по Центральному району г. Симферополя. Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц дошкольного образовательного учреждения и Департамента образования администрации Симферополя, допустивших нарушения техники безопасности и принято процессуальное решение, — сообщили в Следкоме.

Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства Главного следственного управления.

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