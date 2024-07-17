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Следователи проверяют информацию о нелегальных аттракционах в у
Иллюстративное фото: pikist.com

Следователи проверяют информацию о нелегальных аттракционах в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 18:38 17.07.2024

В Крыму, сотрудники Следственного комитета в ходе мониторинга Телеграм-каналов выявили сведения о том, что на центральной площади поселка Новофедоровка и на территории пляжа «Барабулька» в Феодосии инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым выявлены нелегальные и опасные аттракционы. В настоящее время они демонтированы и изъяты.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках проверки, организованной на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, дать оценку собственникам аттракционов, а также лицам, ранее согласовавшим их размещение на указанных территориях, – сообщили в Следкоме.

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